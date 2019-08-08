Samsung представила новые Galaxy Note 10 и Note 10+

Компания Samsung в Нью-Йорке представила смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus с функцией планшета и ноутбука.

Также были представлены "умный часы Galaxy Watch Active 2" и усовершенствованный гибкий смартфон Galaxy Fold. Трансляция велась на Youtube-канале компании.

Смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus сочетают в себе функции телефона, планшета и ноутбука. Обе модели поддерживают передачу данных в сетях 5G.

Гаджеты оснащены AMOLED-дисплеями. Размер дисплея смартфона Galaxy Note 10 составляет 6,3 дюйма, тогда как диагональ экрана Galaxy Note 10 Plus - 6,8 дюйма. Galaxy Note 10 Plus является самым топовым смартфоном Samsung в 2019 году.

Автор: REUTERS Компания Samsung в Нью-Йорке представила смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus с функцией планшета и ноутбука

Оба смартфона обладают системой идентификации отпечатков пальцев, несколькими камерами, функцией распознавания текстов S Pen, и мощными батареями, которые позволяют работать без подзарядки в течение суток. Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus созданы на основе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 855 Plus.

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Galaxy Note 10 имеет 8 Гб оперативной памяти и встроенное хранилище на 256 ГБ. Объем памяти Galaxy Note 10 Plus полтора раза больше - 12ГБ оперативной памяти, плюс еще 256 ГБ встроенной.

Galaxy Note 10 Plus имеет основную камеру с четырьмя модулями: с широкоугольным объективом 12 Мп на 77 градусов, ультра-широкоугольным объективом 16 Мп, который может охватить 123 градуса, телефото объективом 12 Мп, а также 3D-камеру и фронтальную камеру с разрешением 10 Мп. Модель Note 10 имеет аналогичные камеры, кроме 3D.

При съемке видео можно будет размывать фон, в том числе прямо в процессе фиксации. Эта функция называется Live Focus и включается по желанию. Также при съемке можно фокусировать звукозапись на точке, которую вы укажете на видоискателе камеры пальцем.

Автор: REUTERS Компания Samsung в Нью-Йорке представила смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus с функцией планшета и ноутбука

Оба гаджета содержат функцию S Pen, которая позволяет распознавать рукописные тексты и превращать их в электронные документы. В частности, с помощью электронного пера легко выделять фразы, увеличивать и уменьшать их, изменять цвет текста, легко превращать рукописный текст заметки Samsung Notes и даже экспортировать в формат Microsoft Word. Теперь в смарт-ручке есть не только Bluetooth, и датчик движения с поддержкой жестов.

Гаджеты Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus можно подключить к обычному компьютеру или ноутбуку, и на мониторе появится рабочий стол смартфона. Этот графический интерфейс работает на Windows и Mac.

В Galaxy Note 10 емкость батареи составляет 3600 мАч, тогда как в Galaxy Note 10 Plus - 4300 мАч. Функция быстрой зарядки мощностью 45 Вт позволит полностью зарядить смартфоны всего за 30 минут.

Поддерживается функция реверсивной беспроводной зарядки, с помощью которой можно поделиться энергией с другими смартфонами и аксессуарами.

Смартфоны поступят в продажу 23 августа. Рекомендованная розничная цена Galaxy Note 10 составит от $949, Galaxy Note 10+ от $1099.

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Смарт-часы Galaxy Watch Active 2

В продажу поступят версии с 40-мм и 44-мм дисплеями. Процессор Exynos 9110 будет работать вместе с оперативной памятью на 768 Мб, а объем внутренней памяти составляет 4 Гб.

Объем батареи для версии с большим экраном составит 340 мА-ч, а для меньшего дисплея - 247 мА-ч. Водозащита стекла Gorilla Glass - всего 5 АТМ, это позволит принимать душ с часами, но при погружении под воду гаджет нужно будет снимать.

Усовершенствованная версия смартфона Galaxy Fold получила дополнительные элементы для лучшей защиты от внешних частиц. В частности, области петли усилили новыми защитными колпачками сверху и снизу. Непосредственно под гибким дисплеем появились металлические слои для его усиления, и сократилось пространство между шарниром и корпусом Galaxy Fold.

Смартфон оборудован двумя экранами. Один из дисплеев гаджета - Infinity Flex Display - с диагональю 7,3 дюйма можно сложить пополам.

В сложенном состоянии можно использовать другой экран, меньшего размера, с диагональю 4,6 дюйма. Обновление Galaxy Fold поступит в продажу в сентябре 2019 года.

Бренд Samsung принадлежит южнокорейской транснациональной корпорации Samsung Electronics и производит широкий ассортимент продукции. Смартфоны Samsung согласно мировым рейтингам считаются самыми популярными.