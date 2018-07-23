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понедельник, 23 июля 2018 10:34

Samsung поможет "покорить" Луну

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Samsung поможет &quot;покорить&quot; Луну

Samsung запустила 4D симулятор астронавта на Луне.

Проект назвали A Moon for All Mankind, который ориентирован на использование опыта в области лунной гравитационной виртуальной реальности, сообщили в компаниии.

"Это симулятор астронавта на Луне. Компания использует гарнитуру и специальный тренажер, который NASA использует для тренировки астронавтов. Пользователи смогут в полной мере ощутить слабое лунное притяжение и почувствуют себя покорителями Земного спутника", - говорят в компании.

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Для широкой общественности проект откроют в июле 2019 года в фирменном магазине Samsung 837 в Нью-Йорке.

"Мы стремимся сдвинуть границы инноваций и вдохновлять потребителей делать то, чего они не могут. Мы с гордостью предлагаем пользователям сочетание нашей мощной мобильной гарнитуры и инновационной деятельности с NASA, чтобы запустить этот лунный опыт", - говорит вице-президент компании Зак Овертон.

Samsung SDS представила "умный" замок. Один из подразделений южнокорейского технологического гиганта разработал замок SHP-DR900 для дверей современного цифрового дома.

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