Российские мобильные приложения представляют угрозу для США

FaceApp и другие российские мобильные приложения угрожают нацбезопасности США Фото: usatoday.com

ФБР классифицировало FaceApp и другие мобильные приложения с РФ такими, что имеют контрразведывательной угрозу для Америки.

Соответствующее сообщение написала в письме лидеру сенатского меньшинства Чарльзу Шумера помощница директора управления ФБР по делам Конгресса Джилл Тайсон, сообщает The Hill.

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"ФБР рассматривает любое мобильное приложение или подобный продукт, разработанный в России, например FaceApp, потенциальной угрозой контрразведки, исходя из данных, которые собирает продукт, его конфиденциальности и условий использования, а также механизмов, доступных правительству России, что позволяет получить доступ к данным в пределах этой страны ", - написала Тайсон.

В США заявили, если они обнаружат, что FaceApp каким-либо образом вмешивается в предстоящие выборы, ведомство примет меры.

Во время выступления в Сенате в понедельник, 2 декабря, лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер настойчиво призывал американцев удалить такие приложения, как FaceApp, и подчеркнул, что Россия может быть не единственной страной, которая представляет угрозу национальной безопасности из приложения.