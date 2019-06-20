Робот-полицейский уже патрулирует улицы города

Полицейским в городе Хантингтон Парк, штат Калифория, робот под названием "Робокоп" будет помогать патрулировать улицы. Фото: nbclosangeles.com

Полицейским в городе Хантингтон Парк, штат Калифория в США, робот под названием "Робокоп" будет помогать патрулировать улицы.

"Спасибо полиции города Хантингтон Парк за поздравления, надеюсь, что всем понравилась презентация. Рад быть активом полиции города ", - сообщил "Робокоп".

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Машина будет патрулировать улицы, куда не успевают попасть правоохранители.

Механизм сможет делать высококачественные видео 360 градусов.

В то же время "Робокоп" также будет подавать сигналы и сможет желать прохожим хорошего дня, сообщили на ukrinform.ua.

Робот (от чеш. Robota) - автоматическое устройство, предназначенное для выполнения производственных и других операций, которые обычно выполняют непосредственно люди. Для описания автоматических устройств действие которых не имеет внешнего сходства с действиями человека, преимущественно используют термин "автомат".