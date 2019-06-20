Робот-полицейский уже патрулирует улицы города

 
Ексклюзивы
1/5
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке"
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке"
Просмотров: 1575
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1431
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1359
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4779
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1476
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 288
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 315
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7776
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 369
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 495
Фото
Все фото
10
10
10
10
16
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
240 лошадок и клиренс 1,5 м: в Киеве представили агромашину за 9,5 млн грн
Двигатель Kawasaki, 21 &quot;лошадь&quot; и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
Видео
Все видео
Глушит все на километры: испытали станцию радиоэлектронной борьбы
Глушит все на километры: испытали станцию радиоэлектронной борьбы
Показали пикап Tesla, построенный на базе Model 3
Показали пикап Tesla, построенный на базе Model 3
Презентовали Xiaomi Mi Band 4: нововведения и цена
Презентовали Xiaomi Mi Band 4: нововведения и цена
Назвали неожиданную причину, почему в ВСУ нет танков "Оплот"
Назвали неожиданную причину, почему в ВСУ нет танков "Оплот"
Сообщили точную цену нового Mac Pro
Сообщили точную цену нового Mac Pro
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 360
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2043
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3159
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5472
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 1008
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
четверг, 20 июня 2019 13:05

Робот-полицейский уже патрулирует улицы города

  Комментировать
Робот-полицейский уже патрулирует улицы города
Полицейским в городе Хантингтон Парк, штат Калифория, робот под названием "Робокоп" будет помогать патрулировать улицы. Фото: nbclosangeles.com

Полицейским в городе Хантингтон Парк, штат Калифория в США, робот под названием "Робокоп" будет помогать патрулировать улицы.

"Спасибо полиции города Хантингтон Парк за поздравления, надеюсь, что всем понравилась презентация. Рад быть активом полиции города ", - сообщил "Робокоп".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Америке пиццу будут развозить беспилотники

Машина будет патрулировать улицы, куда не успевают попасть правоохранители.

Механизм сможет делать высококачественные видео 360 градусов.

В то же время "Робокоп" также будет подавать сигналы и сможет желать прохожим хорошего дня, сообщили на ukrinform.ua.

Робот (от чеш. Robota) - автоматическое устройство, предназначенное для выполнения производственных и других операций, которые обычно выполняют непосредственно люди. Для описания автоматических устройств действие которых не имеет внешнего сходства с действиями человека, преимущественно используют термин "автомат".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Робот-полицейский уже патрулирует улицы города». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

12 тыс. погибших: как недовольные крестьяне ворвались в Умань

"Русскую Америку" продали за бесценок

Самое читаемое
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 42951
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 1 Просмотров: 42319
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 30384
Едва прикрывало грудь: Эмили Ратаковски позировала на пляже в микро-бикини
Едва прикрывало грудь: Эмили Ратаковски позировала на пляже в микро-бикини
5
 Просмотров: 23758
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко Просмотров: 21467
Техника
Глушит все на километры: испытали станцию радиоэлектронной борьбы
Глушит все на километры: испытали станцию радиоэлектронной борьбы
 Просмотров: 567
Показали, как выглядит истребитель будущего
Показали, как выглядит истребитель будущего Просмотров: 2278
Toyota и Hyundai не продают машины из-за взрыва на заправке
Toyota и Hyundai не продают машины из-за взрыва на заправке Просмотров: 936
В Америке пиццу будут развозить беспилотники
В Америке пиццу будут развозить беспилотники Просмотров: 108
Показали пикап Tesla, построенный на базе Model 3
Показали пикап Tesla, построенный на базе Model 3
 Просмотров: 738
Больше всего комментируют
34
Тимошенко срочно нужны выборы
30
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
26
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
25
У каких партий больше шансов попасть в Раду
5
Ветераны АТО и волонтеры Черниговщины определились со своим кандидатом в Раду
Голосов: 1282
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua