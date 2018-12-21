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вторник, 25 декабря 2018 07:25

Пушки, бронемашины и ракеты - какое новейшее оружие произвели в Украине

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С начала года в Вооруженные Силы поставили более 650 образцов вооружения и военной техники. В частности, боевые машины пехоты, автомобильную технику, артиллерийские системы, автоматические пушки, радиотехнические средства, беспилотные авиационные комплексы, средства связи. В прошлом году - 21 образец вооружения и военной техники.

"За 4 года войны в Украине улучшилось производство военной техники. Более 50 процентов государственного оборонного заказа выполняют частные или частично частные компании. Многие техники не только идет на передовую, но и на экспорт, - говорит Gazeta.ua руководитель проекта LimpidArmor Михаил Гречухин. - У нас качественно закрытый сектор беспилотников. Многие частные компании начали производить технику не как волонтерские мастерской, а как промышленные предприятия. Наладили производство беспилотника для ведения разведки "Аист 100". Он устойчив к погоде, работает в рез ной время суток. Передает информацию в режиме реального времени ".

Начали испытывать самоходного орудия "Богдан". Его разработали на основе танка "Оплот". Может поражать цели на расстоянии до 50 км.

Автор: 24tv.ua
  Самоходная установка "Богдана"
Самоходная установка "Богдана"

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"В стране развивается производство бронетехники. Не все экспонаты идут на передовую. Большинство новинок экспортируют. Это свидетельствует о качестве техники", - добавляет Гречухин.

Осенью на выставке оружие и безопасность презентовали 8-ю модернизацию бронемашины "Варта". Впервые публике показали бронированную машину "Новатор" с противотанковым ракетным комплексом "Стугна". Радиус поражения - до 5 км. Техника уже прошла испытания в Национальной гвардии и Министерстве обороны. Предприятия получили заказ на серийное производство техники.

В этом году вели разработку и испытания новых видов вооружения: ракетных систем "Нептун" и "Ольха". Первая может поражать наземные и морские цели на дальности 300 км. Ею вооружат ракетные катера. Система залпового огня "Ольха" поражает цели на расстоянии до 120 км. Один залп - 12 высокоточных попаданий - до нескольких метров.

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""Нептун" проходит этап испытания. Не появится ближайшие два года." Ольху "приняли на вооружение. В конструкторском бюро "Луч" готовят серийное производство. Армия получит ракетный комплекс в следующем году" - говорит Gazeta.uaдиректор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец,

Украинская армия вернула на боевое дежурство 6 типов зенитных ракетных комплексов, признанных ранее "устаревшими". Это три ЗРК малой дальности - самоходные "Куб" (2К12) и "Тор" (9К330) и С-125. Два средней дальности - С-300П и мобильная универсальная система противоракетной и противосамолетной оборониЗ-300В1 и "дальнобойное" С-200В.

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