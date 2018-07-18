На День Независимости украинцам покажут новейшее оружие

В Киеве на параде покажут новейшие образцы вооружения. Фото 112.ua

На параде ко Дню Независимости украинцам покажут оружие, которое видели только на испытаниях.

"На военном параде в честь Дня Независимости Украины мы впервые увидим практически все новые образцы техники и оружия, которые до сих пор вблизи видели и щупали лишь избранные", - утверждает военный эксперт Сергей Згурец.

По его словам, в этом году по Крещатику пройдут оперативно-тактический комплекс "Сапсан", высокоточная система залпового огня "Ольха", автоматизированная реактивная система "Верба", новая самоходная 155-мм гаубица "Богдана". А вот легендарный боевой танк "Ноту" не покажут.

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По главной улице страны пойдут две парадные "коробки". В их состав войдут курсанты первого и второго курсов факультетов разведки и десантно-штурмовых войск. Также пройдут участники боевых действий, награжден бойцы и отличники военной науки. А от Военного института телекоммуникаций им. Героев Крут будут участвовать девушки. Чтобы как следует показать себя на праздничном параде, курсанты начали тренироваться еще в мае. Они проводят на плацу до шести часов в день.

Российские хакеры заражают компьютеры украинских компаний вредными программными средствами, которые обеспечивают несанкционированный доступ к ним для более масштабной атаки. Будут атаковать на День Независимости.