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воскресенье, 01 декабря 2019 10:59

Продадут первый в мире самолет Ан-148
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Первый Ан-148
Фото: сетах
Первый Ан-148
Первый Ан-148
Первый Ан-148

Первый в мире летный экземпляр самолета Ан-148 продадут на аукционе 26 декабря 2019.

Воздушное судно не эксплуатируется с 2013 года и имеет повреждения лакокрасочного покрытия по всему периметру. В описание к лоту ошибочно указали, что самолет выпущен в 2005, а не в 2004 году, сообщает avianews.

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Стартовая цена аукциона составляет 177,1 млн грн. Гарантийный взнос 8,9 млн грн. По данным системы электронных торгов арестованным имуществом, пока самолет планируют купить шесть участников. Информация о них не раскрывается.

Всего в Киеве выпустили два прототипа Ан-148 UR-NTA, UR-NTB и четыре серийный самолеты Ан-148.

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01
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