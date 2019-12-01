Продадут первый в мире самолет Ан-148

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Первый в мире летный экземпляр самолета Ан-148 продадут на аукционе 26 декабря 2019.

Воздушное судно не эксплуатируется с 2013 года и имеет повреждения лакокрасочного покрытия по всему периметру. В описание к лоту ошибочно указали, что самолет выпущен в 2005, а не в 2004 году, сообщает avianews.

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Стартовая цена аукциона составляет 177,1 млн грн. Гарантийный взнос 8,9 млн грн. По данным системы электронных торгов арестованным имуществом, пока самолет планируют купить шесть участников. Информация о них не раскрывается.

Всего в Киеве выпустили два прототипа Ан-148 UR-NTA, UR-NTB и четыре серийный самолеты Ан-148.