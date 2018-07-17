Представили новую линейку электровелисопедов

Yamaha представила новую линейку электро-велисопедив. Фото: Авто 24

В Японии представили четыре новых елетровелисопеды.

Новые модели е-великов на рынок вывела Yamaha, передает "Авто 24".

"CrossCore - это гибридный дорожный велосипед с треугольной рамой и плоским рулем. CrossConnect оборудован багажником сзади. UrbanRush - идеальный велосипед для города, а YDX Torc - тяжелый горный байк с внедорожными шинами", - рассказали разработчики.

Все четыре модели оснащены электродвигателем PW и литий-ионным аккумулятором мощностью 500 Вт*ч. При этом три модели, ориентированные на город, имеют электрический двигатель PW Series SE, тогда как горный байк получил более легкий и мощный мотор PW-X. Аккумуляторы велосипедов можно снимать для подзарядки, или во время длительной парковки на улице.

Стоимость электрических велосипедов Yamaha стартует с $ 2399 за СгоѕѕСоге и достигает $ 3499 за YDX Torc.

Представители компании Lamborghini провели презентацию нового электрического велосипеда в Сант-Агата-Болоньезе. В мае стартовали продажи. В течение последних 5 лет проводили различные этапы конструирования велосипеда, с учетом мельчайших деталей, способствующих комфортной езде на дальнее расстояние.