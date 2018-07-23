Появились первые фото смартфона от Маска

В сеть попали фото передней и задней панелей смартфона от компании Илона Маска.
Смартфон имеет кодовое название Quadra, передает GizChina.
С фото видно, что телефон получит безрамочный дисплей с вырезом в верхней части под разговорный динамик и фронтальную камеру. На задней панели будет большой логотип Tesla, основной динамик и вырезы под двойную камеру.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Илон Маск создаст сайт, который будет проверять правдивость СМИ
В ближайшее время должна появиться подробная информация о Quadra относительно характеристиках смартфона, даты начала продаж и ориентировочная цена.
В ноябре 2017 Tesla выпустила портативную зарядку для смартфонов с емкостью 3350 миллиампер-часов. Внутри его корпуса находилась одна батарея формата 18650, которые также используются в аккумуляторах автомобилей компании. Его стоимость $ 45.
Комментарии