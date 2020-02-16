Построили завод по производству смартфонов, на котором будут работать только роботы

Компания готовит завод нового поколения. Фото: ixbt.com.

Xiaomi создает заводы, которые будут полностью автоматизированы.

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь заявил о завершении первого этапа строительства экспериментальной автоматизированной фабрики по сборке смартфонов на пресс-конференции "Интервью в облаке", передает ixbt.com.

Фабрика располагается в Ичжуан. Лей Цзюнь заявил, что компания создала специальное подразделение пару лет назад. Новый автоматизированный завод готов к открытию, однако из-за вспышки коронавируса планы приходится менять.

"Эпидемическая ситуация замедляет процесс, но наш экспериментальный проект очень автоматизирован. Первый этап производственной линии в Ичжуан завершен, мы строим полностью автоматизированный завод следующего поколения", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: WhatsApp назвал количество пользователей приложения

Завод будет использовать автоматизированные производственные линии и сети 5G, что должно значительно повысить эффективность производства. Он будет автоматически создавать 60 смартфонов в минуту. Это на 60% больше, чем на традиционных заводах.

Китайская компания Xiaomi представила два новых смартфона Mi 10 и Mi 10 Pro, каждый из которых имеет по 4 камеры. Смартфоны оборудовали процессором Snapdragon 865.