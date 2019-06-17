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понедельник, 17 июня 2019 15:48

Посчитали потери Huawei вызванные санкциями США

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Посчитали потери Huawei вызванные санкциями США
Компания Huawei попала под санкции США. Фото: dw.com

Китайская компания Huawei может потерять до $ 30 млрд из-за санкций США.

В концерне вычислили потери в ближайшие два года, передает AP.

Генеральный директор Жэнь Чженфей заявил, что в течение следующих 2-х лет объемы производства скоротят. Неизвестно, производство какой именно продукции сократят.

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Чженфей подтвердил, что объемы продаж смартфонов упали.

Компания Facebook запретила предварительно устанавливать свои приложения на смартфонах производства китайской компании Huawei.

Владельцы смартфонов Huawei все еще смогут устанавливать и пользоваться приложениями Facebook, WhatsApp и Instagram.

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