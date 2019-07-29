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вторник, 30 июля 2019 07:25

Показали кондиционер, который можно носить в кармане

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Показали кондиционер, который можно носить в кармане
Reon Pocket кондиционер, который помещается в карман. Фото: First Flight JP

В Японии представили компактный кондиционер, который можно положить в специальный карман на футболке.

Устройство создала компания Sony. Кондиционер назвали Reon Pocket. Вес устройства составляет 85 г, сообщает First Flight JP.

Устройство можно поместить в специальный карман на футболке, которая находится на спине. Девайс сможет охлаждать или согревать носителя, а управлять им можно через специальное приложение для iOS и Android.

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Заряжается Reon Pocket около двух часов. Работает он в течение суток и может уменьшить температуру тела на 13 градусов, а увеличить - на 8.

Базовый комплект с футболки и устройства, обойдется в $104. Сейчас устройства в продажах нет.

В Британии женщина гуляла голой по улице из-за жары.

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Дата
30
июля

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