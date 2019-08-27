Первый видеоблогер собрал 100 млн подписчиков на YouTube

PewDiePie собрал 100 миллионов подписчиков Фото: The Verge

Рекордсменом стал чешский видеоблогер Феликс Чельберг, известный как PewDiePie.

Свой канал блогер создал в 2010-м. В августе прошлого года на канал подписалось 65 млн пользователей, сообщает The Verge.

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Благодаря соревнованию с каналом индийской компании T-Series его количество подписчиков за год выросло на 35 млн. Компания обогнала Чельберга и первой собрала 100 млн подписчиков. Однако среди персональных учетных записей видеоблогер стал рекордсменом.

Канал PewDiePie состоит из прохождения различных компьютерных игр, которые сопровождались закадровым голосом Чельберга. С марта 2011-го большинство видеозаписей PewDiePie также содержат запись из веб-камеры.