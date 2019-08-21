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среда, 21 августа 2019 13:15

Аудитория в 100 миллионов: самый успешный YouTube-блогер женился после 8 лет отношений
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Самый известный блогер женился после 8 лет отношений
Фото: @pewdiepie
Самый известный блогер женился после 8 лет отношений
Самый известный блогер женился после 8 лет отношений
Самый известный блогер женился после 8 лет отношений
Самый известный блогер женился после 8 лет отношений

Шведский YouTube-блогер 29-летний Феликс Чельберг, у которого ник PewDiePie, женился после 8 лет отношений.

Избранницей стала Марция Бизоньин, сообщило издание Cosmopolitan UK.

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Церемония прошла в Лондоне 19 августа, в понедельник. На свадьбу пригласили близких друзей и родственников.

Новоиспеченные супруги сразу поделились с подписчиков снимками в Instagram.

"Мы женаты. Я самый счастливый человек на планете. Мне повезло разделить жизнь с этой удивительной женщиной", - трогательно подписал фото Феликс.

Чельберґ создал свой канал в апреле 2009 года. В 2012 году его аудитория начала быстро расти. Так, на 11 июля 2012 года на нем был 1 млн подписчиков. Пара познакомилась в 2011 году, Марцио написала Феликсу из-за его смешных видео. Сейчас на YouTube-канал PewDiePie подписано почти 100 млн пользователей. Аккаунт Чельберга считается одним из самых успешных на YouTube.

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