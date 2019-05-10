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пятница, 10 мая 2019 17:29

Переделывать можно бесконечно: ученые создали новый пластик

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Переделывать можно бесконечно: ученые создали новый пластик
Непереработанный пластик Фото: Гетти

Химики из университета Беркли создали новый тип пластика, который можно перерабатывать неограниченное количество раз.

Материал из которого будут производить пластик, можно разложить на молекулярном ривни.Так можно создать совершенно новые изделия без потери качества.

Все виды пластика состоят из полимеров - больших молекул, сформированных мелкими мономерами. Традиционный метод переработки таких материалов предусматривает использование химикатов, которые прилипают к мономеров и их трудно удалить в процессе переработки.

Как результат, кусочки пластмассы с различным химическим составом смешиваются, что приводит к ухудшению качества вторичного пластика. После, он может быть не таким крепким, а срок эксплуатации - короче.

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"Большинство видов пластмасс ни были созданы для того, чтобы в будущем быть переработанными. Но мы создали новый способ производства материала, который учитывает переработку с молекулярной точки зрения - и позволяет использовать его почти бесконечно ", - сообщил автор исследования Питер Кристенсен.

Новый материал получил название полидикетоамин. Его переработка отличается от обычных методов тем, что нужно использовать небольшое количество кислоты. Затем можно создать новый пластиковый элемент с таким же целостностью, как оригинал.

Группа шведских ученых из Королевского технологического института в Стокгольме изобрела новый вид материала которую можно использовать в строительстве сооружений с низким уровнем потребления энергии. Древесина может изменить пластик или стекло благодаря своим свойствам.

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