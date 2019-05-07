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вторник, 07 мая 2019 15:39

Взгляд в будущее: Ноосфера Макса Полякова провела в Украине первый космический саммит

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  Бизнесмен Макс Поляков
Бизнесмен Макс Поляков

17-18 апреля в Киеве проходил Noosphere Space Summit, посвященный выдающемуся украинскому инженеру Юрию Кондратюку, одному из основоположников мировой космонавтики. В 1919 году, в возрасте 24 лет, ученый рассчитал оптимальную траекторию полета на Луну и обратно, которую впоследствии назвали "трассой Кондратюка". Расчеты украинского инженера были успешно применены в 1969 году во время первого полета на Луну в рамках программы "Аполлон 11".

В 2019 году тема исследования лунной поверхности актуальна вновь, и Noosphere Space Summit был призван обсудить современные вызовы в области космических исследований и разработок.

Организатором мероприятия выступила Ассоциация Ноосфера, созданная в 2014 году по инициативе бизнесмена и общественного деятеля Макса Полякова (ноосфера – с греч. сфера разума).

На счету организации десятки конкурсов, спортивных состязаний, фестивалей, направленных на популяризацию и развитие науки и инженерии в Украине, стимулирование интереса молодежи к участию в создании инновационных технологий. Один из ключевых, конкурс инженерных стартапов Vernadsky Challenge, в этом году прошел в рамках саммита и стал уже четвертым по счету.

Партнеры саммита

Предприятия, выступившие партнерами Noosphere Space Summit, имеют непосредственное отношение к космосу. Это компании Макса Полякова FireFly Aerospace (FA) и EOS Data Analytics, а также один из наиболее значимых представителей украинской ракетно-космической индустрии — легендарный завод Южмаш. Всем им есть чем гордиться.

В конце декабря этого года FA планирует запустить свою первую ракету-носитель в космос. Макс Поляков и большая украино-американская команда FireFly с волнением готовятся к этому знаменательному событию.

EOS DA подписала договор с Национальным антарктическим научным центром Украины (НАНЦ) на совместные с полярной станцией "Академик Вернадский" исследования Антарктиды. Для этого компания Макса Полякова предоставила украинским ученым свое изобретение — EOS Platform — инструментарий для аналитики данных о поверхности Земли, полученных со спутников.

Южмаш в прошлом году заключил контракт на поставку 12 ракет "Зенит 3SL" для программы космических запусков с плавучего космодрома "Морской Старт".

Чем интересно мероприятие

  Noosphere Space Summit от Ассоциации Ноосфера
Noosphere Space Summit от Ассоциации Ноосфера

Участники Noosphere Space Summit получили отличный шанс найти новые знакомства и больше узнать о большой и крепкой команде Noosphere. В течение двух дней каждый желающий, пройдя предварительную регистрацию на сайте https://noospheresummit.space/, мог посетить экспо-зону и ознакомиться с новейшими космическими разработками, представленными на стендах.

Приглашенные спикеры поделились интересными знаниями, опытом, а также секретами трудоустройства в перспективных высокотехнологичных компаниях. Vernadsky Challenge снова удивил новейшими изобретениями, а их создатели, занявшие призовые места, получили гранты на развитие своих проектов от Макса Полякова и Noosphere на общую сумму 2 млн грн.

Чем еще порадует Ноосфера Макса Полякова в текущем году

График мероприятий Ассоциации Ноосфера всегда очень тесный. После саммита, 11 мая в Днепре пройдет Ukraine Rocketry Challenge — соревнование по запускам малых ракет. К участию приглашаются все желающие, кто сможет смастерить ракету, но основные команды будут сформированы из студентов Инжиниринговой школы Ноосферы. Победит та команда, чья ракета успешно стартует и приземлится, не повредив хрупкий груз — куриные яйца.

В начале июня под эгидой Ноосферы пройдет BestRoboFest, в котором могут принять участие целые семьи без ограничений по возрасту. А 24-26 июня фанатов порадует Кубок Янгеля, 22-й международный чемпионат по ракетомодельному спорту.

С каждым годом Ассоциация Ноосфера и Макс Поляков прилагают все больше усилий, чтобы поднять Украину на высокий технологический уровень и вернуть ей славное имя космической державы. В рамках Инжиниринговой школы открываются новые лаборатории, привлекающие сотни студентов для тестирования новых идей и воплощения их в жизнь. Работа ведется в тесной кооперации с преподавателями вузов, учеными, специалистами ведущих технологических компаний.

Помимо подготовки будущих специалистов, Макс Поляков не забывает и об уже состоявшихся. В 2018 году открыт центр космических разработок FireFly в Днепре, в котором над созданием новейших компонентов ракет работает более 150 человек. Примерно столько же трудится в украинском офисе EOS DA.

А еще Макс Поляков и FireFly строят в Днепре новый планетарий, и это — тысячи горящих глаз украинских юношей и девушек, обращенных к звездам.

Ноосфера расширяется, а значит, за будущее Украины можно быть спокойным.

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