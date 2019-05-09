В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Просмотров: 1062
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 4016
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 891
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2223
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3213
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5526
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1872
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2025
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3249
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5465
Фото
Все фото
9
19
3
4
17
NASA оценило: пенсионерка сделала удивительное фото космоса
NASA оценило: пенсионерка сделала удивительное фото космоса
Девочка-верблюд и женщина с четырьмя ногами: жуткие исторические фото
Девочка-верблюд и женщина с четырьмя ногами: жуткие исторические фото
Показали последний пейзаж, который увидел разбившийся израильский зонд
Показали последний пейзаж, который увидел разбившийся израильский зонд
От Антарктиды отделяется гигантский айсберг
От Антарктиды отделяется гигантский айсберг
60 лет покорения космоса: NASA выпустило книгу невероятных фото
60 лет покорения космоса: NASA выпустило книгу невероятных фото
Видео
Все видео
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
Ученые омолодили мозг человека на 50 лет
Ученые омолодили мозг человека на 50 лет
На Луне сняли уникальное видео восхода Солнца
На Луне сняли уникальное видео восхода Солнца
NASA показало лучшие жилища для космонавтов на Марсе
NASA показало лучшие жилища для космонавтов на Марсе
Палеонтологи подтвердили популярную теорию о гибели динозавров
Палеонтологи подтвердили популярную теорию о гибели динозавров
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2880
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1242
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1368
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3168
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3312
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 333
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
четверг, 09 мая 2019 13:13

В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной

  Комментировать
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
NASA показали детальный снимок космоса. Фото: NASA

Американское аэрокосмическое агентство NASA показало снимок Вселенной. На нем зафиксировали 265 галактик. Изображение состоит из 7500 фото, сделанных за последние 16 лет.

Возраст некоторых из изображенных на фото 265 тыс. галактик составляет около 13,3 млрд лет, сообщается на сайте космического агентства.

"Мы собрали эту мозаику как инструмент, который будет использоваться нами и другими астрономами", - отметил руководитель группы, которая подготовила изображения, Гарт Иллингворт из Калифорнийского университета (США).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В NASA показали впечатляющее космическое селфи

Идея проекта Hubble Legacy Field заключается в том, чтобы получить наиболее детализированный снимок очень глубокого космоса. Исследователи считают, что таким образом они смогут лучше понять, как работает Вселенная.

Обнародовали видео из архива NASA о прогулках астронавтов по лунной поверхности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
В NASA сказали, когда будут производить кислород из атмосферы Марса
В NASA сказали, когда будут производить кислород из атмосферы Марса Просмотров: 522
NASA опубликовало видео молний со спутника
NASA опубликовало видео молний со спутника Просмотров: 1501
Сейчас вы читаете новость «В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

День победы сделали выходным в 1965 году

В военной операции Германия потеряла 100 тысяч бойцов

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 4 Просмотров: 178493
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 1 Просмотров: 121699
Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram
Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram Просмотров: 27369
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
15
 Просмотров: 22763
Эшли Грэм в микро-бикини: самые горячие фото модели за год
Эшли Грэм в микро-бикини: самые горячие фото модели за год
22
 Просмотров: 19540
Наука
В янтаре нашли многоножку возрастом 99 млн лет
В янтаре нашли многоножку возрастом 99 млн лет Просмотров: 2511
Взгляд в будущее: Ноосфера Макса Полякова провела в Украине первый космический саммит
Взгляд в будущее: Ноосфера Макса Полякова провела в Украине первый космический саммит Просмотров: 27
Ученые объяснили эволюцию изменения человеческого лица
Ученые объяснили эволюцию изменения человеческого лица Просмотров: 3348
Показали фото уникальной трехглазой змеи
Показали фото уникальной трехглазой змеи Просмотров: 1107
Ученые планируют производить пластик из дрожжей
Ученые планируют производить пластик из дрожжей Просмотров: 207
Больше всего комментируют
5
В Украине сегодня День памяти и примирения
5
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
4
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
4
"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился по случаю Дня победы над нацизмом
4
Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские
Голосов: 28
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua