В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной

NASA показали детальный снимок космоса. Фото: NASA

Американское аэрокосмическое агентство NASA показало снимок Вселенной. На нем зафиксировали 265 галактик. Изображение состоит из 7500 фото, сделанных за последние 16 лет.

Возраст некоторых из изображенных на фото 265 тыс. галактик составляет около 13,3 млрд лет, сообщается на сайте космического агентства.

"Мы собрали эту мозаику как инструмент, который будет использоваться нами и другими астрономами", - отметил руководитель группы, которая подготовила изображения, Гарт Иллингворт из Калифорнийского университета (США).

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Идея проекта Hubble Legacy Field заключается в том, чтобы получить наиболее детализированный снимок очень глубокого космоса. Исследователи считают, что таким образом они смогут лучше понять, как работает Вселенная.

Обнародовали видео из архива NASA о прогулках астронавтов по лунной поверхности.