Объявили названия новых iPhone

iPhone определил точные названия новых смартфонов Фото: flickr.com

Новые смартфоны компании Apple будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11r.

Журналиста Bloomberg Марка Гурмана пригласили на участие в бета-тестировании кредитной карты Apple Card. Она дает владельцу возможность воспользоваться трехпроцентной скидкой на покупку смартфона iPhone 11 Pro, написал об этом Марк Гурман в своемTwitter.

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Как сообщалось ранее, две старшие модели получат экраны OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма и камеры в квадратном блоке. Младшая модель получит ЖК-экран диагональю 6,1 дюйма и сдвоенную камеру.

По предварительным данным, Apple проведет презентацию новых смартфонов 10 сентября. Заказы будут доступны через неделю, 13 сентября.

В прошлом году iPhone Xs и Xs Max вышли 21 сентября, а iPhone Xr - 26 октября.