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вторник, 09 октября 2018 23:02

Новые смартфоны и не только - что показал Google на презентации

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Сегодня Google представила новую технику в Нью-Йорке. Показали новые смартфоны, планшет и разумную колонку.

Gazeta.ua собрала характеристики представленной техники Google.

Google Pixel 3 и 3 XL

Среди главных отличий новых смартфонов - наличие широкого "подбородка" и "челки" в Pixel 3 XL. Базовая версия получила широкие рамки снизу и сверху. В вырезе находятся камеры, одна из которых с широкоугольным объективом.

Стандартный Google Pixel 3 оснащен 5.5-дюймовым дисплеем Full HD +. Pixel 3 XL получил более вытянутый 6.3-дюймовый экран с большим вырезом сверху.

Оба смартфона будут работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, а за графику будет отвечать графический адаптер Adreno 630. Google Pixel 3 и Pixel 3 XL получили 6 ГБ оперативной памяти и аккумуляторы 2915 мА * ч и 3340 мА * ч соответственно. Поддерживать беспроводную зарядку до 10 ватт.

Накопитель на 64 ГБ или 128 ГБ, карточек памяти нет. За безопасность персональных данных отвечает специальный чип Titan M. Операционная система - Android 9 Pie.

В Pixel 3 появилась функция Top Shot, которая сама выбирает лучший снимок из серии кадров с помощью искусственного интеллекта и Super Res Zoom, которая использует несколько кадров и ШИ, чтобы его можно было увеличивать без потери качества. Снимки в плохом освещении будут улучшаться автоматически благодаря машинному обучению.

В Pixel 3 и Pixel 3 XL нету 3.5-мм разъема для наушника, но в коробке с телефоном идут наушники с разъемом USB-C. С их помощью можно вызвать голосовой помощник Google Assistant.

  Google Pixel 3 и 3 XL. Фото: kanobu.ru
Google Pixel 3 и 3 XL. Фото: kanobu.ru

Задняя панель новых смартфонов стеклянная, с напоминает металл матовой текстурой в нижней части. Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP68. Доступен в трех цветах: "просто черный", "чисто белый" и "не розовый".

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Pixel 3 будет доступен в трех цветах от $ 799 (более 22 тыс. грн) за 64 гигабайта встроенной памяти, а 3 XL - от $ 899 (более 25 тыс. грн).

Предварительные заказы на смартфоны начнутся сразу после презентации. Первым покупателям предложат полгода бесплатной подписки YouTube Premium.

Pixel Slate

Планшет оборудовали процессором Intel восьмого поколения, 16 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной.

В чехле для него клавиатура с подсветкой, тихими клавишами и подставка для экрана. Pixel Slate получил два динамика, а также две камеры на 8 Мп - фронтальная и основная. Сканер отпечатка пальца для разблокировки устройства расположен в кнопке включения планшета.

При отключении от дока автоматически переключается с настольного режима в планшетный интерфейс.

Толщина металлического корпуса планшета составляет всего 7 мм. Аккумулятор емкостью 48 Вт/ч обеспечивает до 12 часов работы. Он поддерживает быструю зарядку через порт USB Type-C.

  Google Slate — планшет с клавиатурой на Chrome OS. Фото: kanobu.ru
Google Slate — планшет с клавиатурой на Chrome OS. Фото: kanobu.ru

Pixel Slate станет доступен в 2018 году. Будет стоить от $ 599 (более 16 тыс. грн) за версию с процессором Intel Celeron. В максимальной комплектации устройство обойдется в $ 1599 (более 44 тыс. грн). Клавиатура продается отдельно за $ 199 (более 5 тыс. грн).

Home Hub

Это умная колонка оснащена дисплеем. Управление основном строится на Google Assistant. Под Home Hub Google переработала интерфейс своих основных сервисов вроде поиска, карт, YouTube, Photos и других. Ими можно управлять голосом, а на дисплей выводится только основная информация. Диагональ дисплея - 7 дюймов (разрешение не раскрыли), динамик - один, но мощный, два микрофона.

  Google Home Hub — домашняя станция с дисплеем. Фото: kanobu.ru
Google Home Hub — домашняя станция с дисплеем. Фото: kanobu.ru

В Home Hub есть функция для просмотра рецептов.

Станет доступным с 22 октября в четырех цветах: зеленом, розовом, черном сером и белом. Устройство будет стоить $ 149. (более 4 тыс. грн). Сначала продавать будут только в США, Великобритании и Канаде.

Инкубатор технологий Jigsaw или Google Ideas выпустил новое приложение Intra. Он позволит заходить на сайты, которые заблокированы в определенной стране.

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