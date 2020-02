Новая функция Snapchat будет заботится об психическом здоровье пользователей

90% всех пользователей приложения Snapchat - молодежь 13-24 лет Фото: The Verge

Приложение Snapchat планирует запустить новую функцию Here For You, которая будет показывать эксперта по психическому здоровью, если пользователь будет искать темы, связанные с депрессией или другими психическими расстройствами.

Новую функцию планируют запустят в ближайшие недели, сообщает The Verge.

Например, если пользователь искал слово "thinspo" - фотографии очень худых девушек, контент по этой теме может содержать информацию, которая пропагандирует анорексию. Таким пользователям покажут информацию от экспертов, какие негативные последствия для организма может иметь это психическое заболевание.

90% всех пользователей приложения Snapchat - молодежь 13-24 лет. По словам компании, они наиболее уязвимы к буллингу.

Instagram позволил пользователям блокировать оскорбительные комментарии, чтобы их никто не мог увидеть. Pinterest предлагает комментарии экспертов, когда пользователь ищет темы, связанные со стрессом и тревогой.