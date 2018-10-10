Не громче автомата: показали новый бесшумный украинский миномет

Автор: mil.in.ua 82-мм бесшумный миномет «Шепот»

На Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность 2018" компания "Рубин-2017" представила собственную инновационную разработку. Это новый 82-мм бесшумный миномет "Шепот".

Миномет предназначен для поражения противника на открытой местности. Огонь может вестись как с закрытых, так и открытых позиций, пишет Украинская милитарный портал.

От остальных минометов "Шепот" отличает отсутствие стандартных признаков выстрела. Во время выстрела не создается пламя, дым.

Звук самого выстрела из миномета НЕ громче стрельбы из автомата Калашникова с использованием прибора для бесшумной стрельбы.

Такого "шепота" удалось достичь благодаря особой конструкции мины.

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Автор: mil.in.ua 82-мм бесшумный миномет «Шепот»

На Светлодарск дуге 25 сентября взорвался 120-миллиметровый миномет "Молот". Двое военных из 72-й бригады имени Черных Запорожцев получили ранения и контузии. Из оружия вели огонь по врагу. Стреляли из окопанных позиции. Запуск осуществляли с шнурка, как требует инструкция.