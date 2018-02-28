Назвали самый опасный момент полета в самолете

48% аварий происходят во время посадки самолета. Фото: biz.censor.net

Самые опасные первые и последние минуты полета.

48% всех несчастных случаев со смертельным исходом произошли во время окончательного снижения или посадки самолета. Это большой процент, поскольку посадка - это 4% всего полета, сообщает msn.

Такие результаты анализа коммерческих рейсов со всего мира с 2007-го по 2016-й годы, который сделала американская компания Boeing.

На взлете и при наборе высоты происходит 13% смертельных случаев. Во время самого полета, который занимает 57% полета, происходит 11% крупных аварий.

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Автор книги "Клуб выживших. Секреты и знания, которые могут спасти вашу жизнь" Бен Шервуд объединил взлет, набор высоты, снижение и приземление в правило "плюс три минус восемь". Это означает, что что 80% всех авиакатастроф происходит в течение первых 3 мин полета или за 8 мин до посадки.

Американский телеканал National Geogrphic покажет документальный фильм об авиакатастрофе самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17. Фильм выйдет на экраны в начале следующего месяца.