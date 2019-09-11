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среда, 11 сентября 2019 14:43

Назвали цены на новые iPhone в Украине

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  iPhone Pro 11 Max будет стоить от 37 999 гривен. Фото: REUTERS
iPhone Pro 11 Max будет стоить от 37 999 гривен. Фото: REUTERS

Вчера, 10 сентября, компания Apple анонсировала смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro 11 Max, планшет Apple iPad 10.2 и "умные" часы Apple Watch Series 5.

Сегодня один из крупнейших продавцов техники Apple в Украине озвучил предварительные цены на эти новинки и ориентировочные сроки продажи, сообщает itc.ua.

В Украине новинки, скорее всего, появятся со следующими ценниками:

iPhone 11: 23 999 грн (в США - от $699);

iPhone 11 Pro: от 34 999 грн (в США - от $999);

iPhone Pro 11 Max: от 37 999 грин (в США - от $1099);

Apple iPad 10.2 7-го поколения: от 10 999 грн (в США - от $329);

Apple Watch Series 5 40 мм: от 13 699 грн (в США - от $399);

Apple Watch Series 5 44 мм: от 14 699 грн (в США - от $429).

Будут снижены цены на модели предыдущих поколений:

iPad 9.7: от 9 499 грн;

Apple Watch Series 3: от 6 499 грн (в США - от $199).

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Apple планирует весной 2020-го года выпустить более дешевый iPhone. Организация хочет завоевать больше покупателей, в частности в Китае. Размер новой модели будет аналогичен 4,7-дюймовому iPhone 8.

Бюджетный гаджет Apple будет обладать характеристиками флагманских iPhone, но будет дешевле жидкокристаллический дисплей. Это поможет Apple выставить более низкую начальную цену.

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