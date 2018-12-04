"Напоминал кирпич с клавиатурой" - родился создатель мобильного телефона

90 лет назад родился изобретатель мобильного телефона американец с украинскими корнями Мартин Купер.

Его родители бежали в 1917 году из Украины от войны. Отец из Сквиры Киевской области, а мать с Павлыша - Кропивницкая область.

Первые коммерческие мобилки стоили от 3500 долларов. Фото: Канал 24

Смена "телефонной" философии

Несмотря на пережитую Великую депрессию и непростую эмигрантскую судьбу родители Купера обеспечили ему хорошее образование. Он получил диплом магистра Иллинойского института технологий, стал инженером-электротехником. Один из его первых проектов - телетайп в компании Westеrn Electric.

В 1954 году Купер попал на работу в малоизвестной компании Motorola. К тому времени лидер рынка AT&T "перенесли" телефон из дома в автомобиль.

"Все началось с того, что мы поняли важность персональной коммуникации, - вспоминает Купер. - Представьте, мы сто лет сидели, как в ловушке, в своих домах, в офисах, зависящие от телефонных проводов, подключенных к стенам. А теперь они захотели загнать нас еще в одну ловушку - в наши автомобили. Нужно было изменить саму "телефонную" философию и привязать телефон не к месту, а к конкретному человеку".

Рождение мобильного

3 апреля 1973 года Мартин Купер впервые позвонил с мобильного телефона в отель "Хилтон" на 6-й авеню в Нью-Йорке, где находился на пресс-конференции глава исследовательского подразделения AT&T Джоэл Энгель. Звонок осуществлял напротив отеля. В руках держал устройство, которое весило 1,15 кг и имел длину 22,5 см. Устройство назвали DynaTАС 8000Х. Что именно говорил и услышал в ответ Купер не помнит, но "скрежет зубов Энгеля услышал".

Первый звонок сделали 3 апреля 1973. Фото: Канал 24

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Первые коммерческие мобилки стоили от $ 3,5 тыс. К потребителям попали только через 10 лет после триумфа. На серийное производство потратили $ 90 млн. Весил около 800 г. По воспоминаниям первых владельцев, "напоминал кирпич, в одну из сторон которой была встроена клавиатура набора номера, а сверху торчала стационарная антенна".

Благодаря свои разработке Купер стал миллионером: основал с партнерами свою телефонную компанию и продал ее за $ 23 млн.

Эволюция мобильных телефонов. Фото: Канал 24

Мартин Купер о перспективах мобильного телефона:

Лучший способ разговаривать по мобильному - это поместить портативное устройство, например, в ухо или на ухо, или, возможно, имплантировать под кожу. Вот так выглядит самый удобный мобильный телефон. По телефону человек сможет раньше узнавать о проблемах со здоровьем. Представьте: мы постоянно анализируем состояние здоровья, не раз в год у врача, а постоянно и ежесекундно. В этом случае мы обнаруживаем микробы, болезни, угрожающие клетки. И убиваем их еще до того, как они нанесут нам вред. Человек будет на теле устройство, способное сообщать, например, о появлении раковых клеток. Как результат, каждый сможет удалить эти клетки еще до того, как они начнут угрожать здоровью. С помощью беспроводной связи и других технологий мы таким образом изменим систему здравоохранения, причем ключевым катализатором преобразований станет именно беспроводная связь. Мы сделаем переворот в системе образования. Так или иначе, именно с помощью подобных устройств люди будут получать образование в будущем. Они будут учиться в пути, а школу станут посещать только для того, чтобы перенимать у преподавателей опыт обучения и применения тех же устройств. Все это сделает людей умнее и образованнее. Кроме того, мы в корне изменим саму концепцию торговли. Возьмем, например, кредитные карты - зачем вам несколько кредитных карт, если можно расплачиваться с помощью сотового телефона?

3 декабря 1992-го года отправили первое в мире SMS. Технология коротких мобильных сообщений разработал британский инженер Нейл Папуорт. Программист компании Sema Group тестировал новую технологию для оператора сотовой связи Vodafone. Во время очередного эксперимента написал своему другу 2 слова: "Счастливого Рождества".