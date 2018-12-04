"Напоминал кирпич с клавиатурой" - родился создатель мобильного телефона

 
Ексклюзивы
1/5
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 882
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 6903
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1440
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 2133
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1260
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1152
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 774
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4284
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2331
Фото
Все фото
4
14
3
5
7
В Египте изготовили артиллерию на базе КрАЗ
В Египте изготовили артиллерию на базе КрАЗ
Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
Создали самый мощный в мире смартфон
Создали самый мощный в мире смартфон
Крюковский вагоностроительный завод передал 50 грузовых вагонов Еристовскому ГОКу
Крюковский вагоностроительный завод передал 50 грузовых вагонов Еристовскому ГОКу
КрАЗ изготовил автомобили для ООН
КрАЗ изготовил автомобили для ООН
Видео
Все видео
"Легендарная и уникальная" - самый мощный в мире украинский самолет "Мрия" празднует юбилей
"Легендарная и уникальная" - самый мощный в мире украинский самолет "Мрия" празднует юбилей
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
ТОП-5 советов при выборе пылесоса
ТОП-5 советов при выборе пылесоса
Какая игра признана лучшей на церемонии The Game Awards 2018
Какая игра признана лучшей на церемонии The Game Awards 2018
Как живой человек - создали уникального робота
Как живой человек - создали уникального робота
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1440
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1260
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1566
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1656
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 2043
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
среда, 26 декабря 2018 09:20

"Напоминал кирпич с клавиатурой" - родился создатель мобильного телефона

  Комментировать

90 лет назад родился изобретатель мобильного телефона американец с украинскими корнями Мартин Купер.

Его родители бежали в 1917 году из Украины от войны. Отец из Сквиры Киевской области, а мать с Павлыша - Кропивницкая область.

  Первые коммерческие мобилки стоили от 3500 долларов. Фото: Канал 24
Первые коммерческие мобилки стоили от 3500 долларов. Фото: Канал 24

Смена "телефонной" философии

Несмотря на пережитую Великую депрессию и непростую эмигрантскую судьбу родители Купера обеспечили ему хорошее образование. Он получил диплом магистра Иллинойского института технологий, стал инженером-электротехником. Один из его первых проектов - телетайп в компании Westеrn Electric.

В 1954 году Купер попал на работу в малоизвестной компании Motorola. К тому времени лидер рынка AT&T "перенесли" телефон из дома в автомобиль.

"Все началось с того, что мы поняли важность персональной коммуникации, - вспоминает Купер. - Представьте, мы сто лет сидели, как в ловушке, в своих домах, в офисах, зависящие от телефонных проводов, подключенных к стенам. А теперь они захотели загнать нас еще в одну ловушку - в наши автомобили. Нужно было изменить саму "телефонную" философию и привязать телефон не к месту, а к конкретному человеку".

Рождение мобильного

3 апреля 1973 года Мартин Купер впервые позвонил с мобильного телефона в отель "Хилтон" на 6-й авеню в Нью-Йорке, где находился на пресс-конференции глава исследовательского подразделения AT&T Джоэл Энгель. Звонок осуществлял напротив отеля. В руках держал устройство, которое весило 1,15 кг и имел длину 22,5 см. Устройство назвали DynaTАС 8000Х. Что именно говорил и услышал в ответ Купер не помнит, но "скрежет зубов Энгеля услышал".

  Первый звонок сделали 3 апреля 1973. Фото: Канал 24
Первый звонок сделали 3 апреля 1973. Фото: Канал 24

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стукни в "аську": появился легендарный мессенджер ICQ

Первые коммерческие мобилки стоили от $ 3,5 тыс. К потребителям попали только через 10 лет после триумфа. На серийное производство потратили $ 90 млн. Весил около 800 г. По воспоминаниям первых владельцев, "напоминал кирпич, в одну из сторон которой была встроена клавиатура набора номера, а сверху торчала стационарная антенна".

Благодаря свои разработке Купер стал миллионером: основал с партнерами свою телефонную компанию и продал ее за $ 23 млн.

  Эволюция мобильных телефонов. Фото: Канал 24
Эволюция мобильных телефонов. Фото: Канал 24

Мартин Купер о перспективах мобильного телефона:

Лучший способ разговаривать по мобильному - это поместить портативное устройство, например, в ухо или на ухо, или, возможно, имплантировать под кожу. Вот так выглядит самый удобный мобильный телефон.

По телефону человек сможет раньше узнавать о проблемах со здоровьем. Представьте: мы постоянно анализируем состояние здоровья, не раз в год у врача, а постоянно и ежесекундно. В этом случае мы обнаруживаем микробы, болезни, угрожающие клетки. И убиваем их еще до того, как они нанесут нам вред. Человек будет на теле устройство, способное сообщать, например, о появлении раковых клеток. Как результат, каждый сможет удалить эти клетки еще до того, как они начнут угрожать здоровью.

С помощью беспроводной связи и других технологий мы таким образом изменим систему здравоохранения, причем ключевым катализатором преобразований станет именно беспроводная связь. Мы сделаем переворот в системе образования. Так или иначе, именно с помощью подобных устройств люди будут получать образование в будущем. Они будут учиться в пути, а школу станут посещать только для того, чтобы перенимать у преподавателей опыт обучения и применения тех же устройств. Все это сделает людей умнее и образованнее. Кроме того, мы в корне изменим саму концепцию торговли. Возьмем, например, кредитные карты - зачем вам несколько кредитных карт, если можно расплачиваться с помощью сотового телефона?

3 декабря 1992-го года отправили первое в мире SMS. Технология коротких мобильных сообщений разработал британский инженер Нейл Папуорт. Программист компании Sema Group тестировал новую технологию для оператора сотовой связи Vodafone. Во время очередного эксперимента написал своему другу 2 слова: "Счастливого Рождества".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Напоминал кирпич с клавиатурой" - родился создатель мобильного телефона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

"Напоминал кирпич с клавиатурой" - родился создатель мобильного телефона

Самое читаемое
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
22
 1 Просмотров: 159966
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 2 Просмотров: 13887
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
46
 Просмотров: 8127
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды Просмотров: 7299
Каменских сняла туфли, а Сердючка - звезду: неожиданные моменты грандиозного финала &quot;Х-фактора&quot;
Каменских сняла туфли, а Сердючка - звезду: неожиданные моменты грандиозного финала "Х-фактора"
32
 Просмотров: 6975
Техника
Apple планирует выпустить новый смартфон
Apple планирует выпустить новый смартфон Просмотров: 108
Пушки, бронемашины и ракеты - какое новейшее оружие произвели в Украине
Пушки, бронемашины и ракеты - какое новейшее оружие произвели в Украине
 1 Просмотров: 2169
В Египте изготовили артиллерию на базе КрАЗ
В Египте изготовили артиллерию на базе КрАЗ
4
 Просмотров: 4284
В 2019 украинский флот получит разведывательный корабль
В 2019 украинский флот получит разведывательный корабль 1 Просмотров: 1737
Apple возвращает iPad mini
Apple возвращает iPad mini Просмотров: 261
Больше всего комментируют
43
"Закрасили "Слава Україні": пленный моряк написал письмо из СИЗО
38
Тимошенко впервые показала внучку
15
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
6
РПЦ боится терять свои церкви в Украине
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
Голосов: 1268
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua