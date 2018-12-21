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пятница, 21 декабря 2018 14:21

"Мрія" празднует юбилей: известные рекорды самого большого самолета в мире

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Крупнейший транспортный самолет в мире Ан-225 "Мрія" празднует свой 30-летний юбилей.

Gazeta.ua собрала ТОП-7 мировых рекордов мощного самолета в мире.

1. "Мечты" принадлежит абсолютный рекорд грузоподъемности - 253,8 т.

2. АН-225 установил ряд мировых рекордов взлетной массы и грузоподъемности. 22 марта 1989 года "Мрія" осуществила полет с грузом 156,3 т, в котором одновременно побил 110 мировых авиационных рекордов.

  Ан-225 "Мрия". Фото: Википедия
Ан-225 "Мрия". Фото: Википедия

3. В июне 2010 года Ан-225 перевез наиболее длинномерный груз в истории воздушных транспортировок - две лопасти ветряка. Каждая длиной 42,1 м.

Перевозки заказала одна из ведущих фрейтфорвардингових и логистических компаний GEODIS WILSON. Груз транспортировали из китайского аэропорта в городе Шицзячжуан в Данию, аэропорт Военс.

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4. В сентябре 2012 года во время проведения авиасалона Авиасвит-XXI в фюзеляже Ан-225 на высоте 10,5 тыс. м произошел самый высокий в мире картинный показ. Внутри "Мрии" поместили 500 картин. Этот рекорд зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса.

5. Ан-225 "Мрія" авиакомпании успешно выполнил 12-й рейс по доставке грузов в июле 2018 года. Им завершил самый большой по количеству последовательных рейсов проект в истории эксплуатации этого самолета на коммерческом рынке.

В рамках этой логистической операции из Чили в Боливию было перевезено 12 генераторов для теплоэлектростанции. Каждым рейсом "Мрія" доставляла груз весом до 160 т.

Начальная конфигурация грузов не позволяла загрузить их в кабину самолета. Для решения этой проблемы потребовалось изменить конструкцию такелажных узлов на грузы - сделать их на болтовых соединениях такими, что демонтируются.

6. Самолет-гигант Ан-225 "Мрія" установил еще один рекорд в 2018 году. Самолет выполнил беспересадочный перелет из Гостомеля на тихоокеанское побережье Соединенных Штатов в Международный аэропорт Окленда. Полет продолжался 13 часов. Самолет преодолел 9,8 тыс. км.

7. Всего Ан-225 "Мрія" установил 240 мировых рекордов, что является абсолютно беспрецедентным случаем в авиации.

Самолет создали в рекордно короткие сроки - за три с половиной года. Сначала Ан-225 "Мрія" создавался как авиационную транспортную систему для многоразового космического корабля "Буран". Планировали перевозить компоненты ракеты-носителя и космического корабля от места производства и сборки к месту запуска.

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