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четверг, 23 января 2020 19:53

Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон

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Новый смартфон компании Samsung Galaxy Z Flip будет иметь режим ноутбука.

Так когда одна половина устройства будет перпендикулярна другой, смартфон будет удобно использовать в режиме импровизированного ноутбука. При этом запущенные программы будут отображаться только в верхней вертикальной части устройства. Об этом сообщил индийский инсайдер Ишан Агарвал в Twitter.

Емкость флэш-памяти устройства составит 256 ГБ, аккумуляторная батарея, состоящая из двух частей, будет иметь емкость от 3300 до 3500 мА / ч. В Galaxy Z Flip будет 12-мегапиксельная основная камера и 10-мегапиксельная фронтальная. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой One UI 2.1. Телофон будет доступен в двух цветах - черный и фиолетовый.

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Презентация Samsung Galaxy Z Flip должна состоятся на мероприятии Galaxy Unpacked 11 февраля этого года.

  Samsung Galaxy Z Flip презентует 11 января. Фото: Twitter
Samsung Galaxy Z Flip презентует 11 января. Фото: Twitter

Последние 10 лет были наполнены новинками техники, которые коренным образом изменили жизнь человечества - от планшетов и продвинутых смартфонов до игровых систем, о которых раньше можно было только мечтать. Журнал Time собрал 10 гаджетов, которые больше всего сказались на развитии технологий с 2010 до 2019 года.

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