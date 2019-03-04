Мобильное приложение Chrome будет работать быстрее

Функция Chrome BFcache находится в стадии разработки, и ее появление в браузере ожидается к 2020 году. Фото: smm.ollcdn.net

Команда разработчиков Chrome работает над новой технологией ускорения загрузки посещенных ранее страниц, под названием BFcache (back / forward cache).

Сохраняя состояние JavaScript и DOM объектов в памяти, загрузка кэшированных страниц будут "супербыстрыми", - пишет TechSpot.

На настольных платформах почти 10% всех загружаемых страниц выполняются с помощью кнопок "вперед" и "назад". Пользователи мобильных устройств в свою очередь увеличивают эту статистику до 19%. Если эта функция будет работать так же хорошо, как задумано, то навигация будет более гибкой и быстрой.

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Но в BFcache есть одна очень серьезная проблема, которую предстоит решить разработчикам: как бороться с ресурсоемкими сценариям. JavaScript не предназначен для случайной остановки, когда пользователь переходит на другую страницу, а затем возобновляет работу. Остановка скрипта, который работает после того, как пользователь покидает сайт, является большой проблемой безопасности, и его перезагрузки полностью лишает функцию смысла. Так или иначе, Google все еще разрабатывает способ безопасного "замораживание" состояния целых страниц.

Создание улучшенных механизмов кэширования поможет увеличить время автономной работы портативных устройств. Однако увеличение кэширования означает большее использование оперативной памяти. Chrome и так часто критикуют за неумеренный аппетит к памяти, как только открывается небольшое количество вкладок.

Функция Chrome BFcache находится в стадии разработки, и ее появление в браузере ожидается к 2020 году.

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