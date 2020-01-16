Microsoft представила новый браузер

Он будет работать на платформе Windows и macOS, версию браузера теперь могут скачать все. Фото: eimg.pravda.com

Новый браузер Edge Chromium выпустила компания Microsoft.

Он будет работать на платформе Windows и macOS, сообщает The Verge.

Версию браузера теперь могут скачать все. Новый браузер запустили через год после того, как производитель программного обеспечения объявил, что планирует перейти на Chromium.

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Microsoft сначала ориентировала Edge на корпоративных пользователей Windows и macOS, но обычные потребители также смогут загрузить и установить его вручную.

Несмотря на то, что Edge Chromium уже доступен для загрузки, он пока запускается без некоторых привычных функций. Например, синхронизация истории и синхронизация по расширению отсутствуют при запуске, однако такие вещи, как избранное, настройки, адреса / контактная информация и пароли будут синхронизироваться. Отсутствующие функции компания планирует предоставить позднее в этом году.

Корпорация Microsoft ввела жесткий запрет в операционной системе Windows 10 - нельзя удалять встроенный браузер Edge на Chromium. Удалить Edge Chromium, как раньше, не получится - программы нет ни в "Панели управления", ни в разделе настроек, посвященном программам.