Компания Microsoft запретила удалять браузер на Windows 10

Удалить Edge Chromium, как раньше. Фото: neowin.net

Корпорация Microsoft ввела жесткий запрет в операционной системе Windows 10 - нельзя удалять встроенный браузер Edge на Chromium.

Удалить Edge Chromium, как раньше, не получится - программы нет ни в "Панели управления", ни в разделе настроек, посвященном программам, пишет segodnya.ua.

В декабре прошлого года Microsoft заявил о капитальном ремонте браузера Edge Chromium. Через несколько месяцев версия браузера появилась в общем доступе, однако последняя намертво "вшивается" в операционную систему.

Edge на базе Chromium заменит текущую версию Edge в весеннем обновлении Windows 10 20H1. В обновлении, которое запланировано на конец ноября, классическая версия браузера Edge все еще останется.

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Браузер находится еще в стадии разработки, так как для стабильной работы он должен быть максимально легким. Так, Microsoft лишила Edge магазина приложений, режима инкогнито, геолокации, сообщений, блокировки рекламы, переводчика онлайн и других полезных опций.

Компания Facebook остановила работу десятков тысяч приложений в рамках расследования после скандала с Cambridge Analytica.