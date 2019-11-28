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Лазерные указки - сферы применения и основные характиристики

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Описание и предназначение лазера

Лазер – это устройство, которое преобразует световую, тепловую, химическую и электрическую энергию в энергию вида узконаправленного потока света. Сегодня в обычных лазерах часто встречается преобразование простой электрической энергии в световое излучение. Например, при питании от электрической сети, если лазер стационарный. Или от батареек, если лазер относится к мобильному виду. Чаще всего применяется мобильный лазер, который питается от аккумуляторной батареи, если он очень мощный, или от батареек, если он больше относится к традиционным видам лазерных установок.

  Лазер - это устройство, которое преобразует световую, тепловую, химическую и электрическую энергию в энергию вида узконаправленного потока света
Лазер - это устройство, которое преобразует световую, тепловую, химическую и электрическую энергию в энергию вида узконаправленного потока света

Лазер применяется в совершенно разных областях. Модели используются детьми для развлечений. Применяются специалистами в области строительства и монтажа, когда надо сделать ремонтные работы по идеально ровному уровню. Используется в обучающих целях в школах, колледжах, институтах и вузах, когда вместо традиционных деревянных или пластмассовых указок прибегают к лазерным указателям, что в разы безопаснее.

Классификация лазеров

Лазеры подразделяются на множество видов. Каждый предназначен для выполнения своих функций. Так, условно можно разделить модели на несколько общих групп по:

  • • Мощности;
  • • Целях применения;
  • • Выходящему цвету;
  • • Длине волны.

Каждая из групп также имеет свою подразделы. Если рассматривать лазеры по мощности, то модели бывают от минимальных 20 мВ до 50.000 мВ. Для компактных лазеров, которые предназначены для бытового назначения, подойдут модели малой мощности, так как большие будут ослеплять. Если же выбираются промышленные лазеры, то отдавайте предпочтение более мощным установкам.

По целям применением лазеры делятся на указки, брелоки, фокусируемые, модули, лазерные установки, презентеры, уровни, сверхмощные лазеры и лазерные прицелы. Лазеры-указки применяются по большей части в образовательных целях. Например, когда надо показать определённое место на доске, табло, конкретной зоне. Брелоки применяются больше в декоративных целях, часто для развлечений. Лазерные установки используются для специализированных задач. Например, создания лазерного поля, области для наведения. Лазерные уровни предназначены для монтажных, ремонтных, строительных работ, чтобы указать конкретный ровный уровень, не прибегая к ручкам, карандашам и линейке. Сверхмощные лазеры и лазерные прицелы применяются для выполнения специализированных функций. Например, для ослепления в военных целях и фокусирования на цели.

  Лазер - это устройство, которое преобразует световую, тепловую, химическую и электрическую энергию в энергию вида узконаправленного потока света
Лазер - это устройство, которое преобразует световую, тепловую, химическую и электрическую энергию в энергию вида узконаправленного потока света

Цвет лазера также бывает разный. Установки светят синим, фиолетовым, красным, зелёным, голубым, инфракрасным и другими цветами. Также, возможны варианты создания многоцветного луча, с помощью нескольких насадок.

Лазеры отличаются и по длине волны. Как правило, чем мощнее лазер, тем длиннее длина волны. На этот показатель стоит обращать внимание в случаях, когда надо достать лазерным лучом до конкретной цели.

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