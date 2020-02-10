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вторник, 11 февраля 2020 05:25

Космический зонд Solaris Orbiter запустили к Солнцу

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Космический зонд Solaris Orbiter запустили к Солнцу
Ракета с космическим зондом стартовала с мыса Канаверал Фото: NASA

Ракета-носитель Atlas V компании ULA с космическим зондом Solar Orbiter стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Запуск летательного аппарата состоялся 10 февраля в 6:03 по Киеву. Космический аппарат должен сделать первые снимки северного и южного полюсов Солнца, сообщает NASA в Twitter.

Пуск является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Стоимость проекту составляет около $ 1,5 млрд. За два года полета космический зонд должен сделать около 22 обращений вокруг Солнца.

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"Поздравляем команды NASA, ЕКА и ULA с успешным запуском Solar Orbiter! Я в восторге от этой невероятной миссии, которая будет проводить новаторские научные исследования в гелиофизике и даст нам первые изображения полюсов Солнца", - прокомментировал запуск глава NASA Джим Брайденстайн в Twitter.

Solar Orbiter оборудовали фототехникой и специальным теплозащитным щитом, который позволит ему приблизиться к поверхности звезды на расстояние до 42 млн км.

Япония провела успешный запуск ракеты со спутником, предназначенным для сбора разведывательных данных.

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