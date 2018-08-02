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четверг, 02 августа 2018 09:58

Капсулу для космических туристов показали изнутри

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Капсулу для космических туристов показали изнутри
В Blue Origin показали интерьер туристической космической капсулы. Фото: acc.cv.ua

В Blue Origin показали интерьер туристической космической капсулы.

В капсулу планируют сажать до 5 пассажиров, передает espreso.tv.

В салоне установлены кресла, монитор для отслеживания параметров полета и четыре иллюминаторы.

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Минимальная стоимость билета составит $ 200 тыс. Причем, как подсчитали эксперты, такая цена будет убыточной для компании. Аналитики оценивают затраты на один полет в $ 10 млрд.

Компания Blue Origin провела успешное испытание суборбитального корабля New Shepard. Капсулу и маршевую ступень ракеты контролируемо вернули на Землю. Подготовка к запуску велась на стартовой площадке в Техасе.

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Дата
02
августа

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