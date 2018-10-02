Какие тайные возможности скрывает Windows 10

Microsoft тайно добавляет расширенные функции для Windows 10.
В операционной системе заметили особую тайную функцию, но она требует ручного вмешательства для активации, передает Akket.
Встроенный антивирус Windows Defender получил тайное обновление, которое загрузили все владельцы Windows 10 в конце сентября. Речь о специальное настройки, которое проверяется любой установленный на компьютер приложение. Если заметит определенный рекламный код, пользователю поступит сообщение и он сможет самостоятельно решить, стоит ли устанавливать такую программу.
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Новая функция борется с программами, которые после своей установки изменяют домашнюю страницу во всех веб-браузерах, встраивают рекламы на сайты, нарушающие работу операционной системы.
Чтобы активировать новую возможность необходимо запустить приложение PowerShell от имени администратора, после чего в окне ввести команду Set-MpPreference -PUAProtection 1. После перезагрузки компьютера скрытое настройки автоматически активируется.
В Microsoft сообщили, что операционную систему Windows 10 осенью ждет большое обновление. В октябре выйдет 5-й большой "патч" под названием October 2018 Update. Ранее оно было известно под кодовым названием Redstone 5. Об этом журналистам сообщили во время выставки IFA 2018.
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