Какие новинки подготовила Google в новой операционной системе

Новая ОС уже доступна на телефонах Google Pixel. Фото: www.iphones.ru

Компания Google показала десятую версию мобильной операционной системы Android.

Ее новинкой стала функция, которая накладывает субтитры на любые аудио- и видеозаписи, сообщили в компании.

Десятая версия Android также позволяет включать темный режим и выключать сообщения от всех приложений, не входя в них.

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Android 10 подстроена к устройствам с гибким экраном и поддерживает 5G. Чтобы данные пользователей были конфиденциальными и безопасными, разработчики добавили почти 50 нововведений.

Новая ОС уже доступна на телефонах Google Pixel. Они получили это обновление вчера в 10 часов вечера по киевскому времени. К концу года новая ОС будет поддерживать устройства других производителей.

С 2009 года Google в алфавитном порядке называла новые версии Android в честь десертов и сладостей. Девятая версия, которую выпустили в 2018 году, называется Pie ( "Пирог"), а десятая должна была начинаться с десерта на букву Q. Но в августе 2019 года Google заявила, что такая система непонятна пользователям в некоторых странах. Поэтому новую ОС назвали просто Android 10.

В Andriod 10 пользователи получат темную тему интерфейса, возможность записи видео экрана, функцию перевода аудио в текст Live Captions, полноценную поддержку сетей 5G и еще несколько новых функций, которых не было в предыдущих версиях.