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вторник, 11 июня 2019 09:32

Как скрыть номер в Telegram

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Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность скрыть номер телефона.

Для этого нужно зайти в "Настройки", выбрать "Приватность и безопасность", затем зайти в раздел "Номер телефона". Там можно настраивать, кто именно видит ваш номер, привязанный к аккаунту.

  Как скрыть номер в Telegram
Как скрыть номер в Telegram

Можно выбрать опцию, чтобы номер видели все пользователи, или только те, которые есть в списке контактов, или чтобы его не видел никто. Также можно настраивать списки пользователей, которые всегда будут видеть ваш номер телефона. В эти же списки можно добавлять, к примеру, и групповые чаты, и группы.

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Скрыть свой номер удастся не во всех случаях. Если ваш номер уже есть в контактах у другого пользователя, он будет видеть номер, и наоборот.

iTunes заменят отдельные программы "Музыка", "Подкасты" и TV. Приложение служит для покупки и синхронизации музыки, прослушивания подкастов, а также для работы с обновлением или восстановлением устройств на iOS.

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Сейчас вы читаете новость «Как скрыть номер в Telegram». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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