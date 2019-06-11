Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность скрыть номер телефона.

Для этого нужно зайти в "Настройки", выбрать "Приватность и безопасность", затем зайти в раздел "Номер телефона". Там можно настраивать, кто именно видит ваш номер, привязанный к аккаунту.

Как скрыть номер в Telegram

Можно выбрать опцию, чтобы номер видели все пользователи, или только те, которые есть в списке контактов, или чтобы его не видел никто. Также можно настраивать списки пользователей, которые всегда будут видеть ваш номер телефона. В эти же списки можно добавлять, к примеру, и групповые чаты, и группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: YouTube массово удаляет видео

Скрыть свой номер удастся не во всех случаях. Если ваш номер уже есть в контактах у другого пользователя, он будет видеть номер, и наоборот.

iTunes заменят отдельные программы "Музыка", "Подкасты" и TV. Приложение служит для покупки и синхронизации музыки, прослушивания подкастов, а также для работы с обновлением или восстановлением устройств на iOS.