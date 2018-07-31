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вторник, 31 июля 2018 13:18

Как будет выглядеть новый iPhone 9

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В интернете появились первые изображения iPhone 9 и iPhone X Plus.

Фотографии опубликовал инсайдер Бенджамин Гескин.

Смартфоны внешне почти не отличаются от моделей предыдущего года выпуска. Имеют вырез на дисплее, тыльную стеклянную сторону и металлические рамки. Впрочем, в отличие от моделей 2017 года, новая будет иметь один большой окуляр камеры.

Apple iPhone 9 будет простой функционал. В частности, устройство оснастили функцией 3D Touch.

Автор: twitter.com
 

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Гаджеты имеют диагональ экранов 6,5 и 6,1 дюйма. Последний - бюджетная модель с ЖК-экраном и одинарной камерой.

Модели будут иметь 2 SIM-карты. Но за это покупатель будут вынужден доплатить около $100.

Бюджетная модель будет стоить от $650 до $800. Дороже - $900 до $1 тыс. В продаже устройства появятся в конце нынешней осени.

iPhone можно зарядить за 1 сек. Ученые из Университета Аделаиды разработали для смартфона инновационную батарею. Скорость зарядки квантовых батарей напрямую зависит от количества блоков, из которых они состоят.

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