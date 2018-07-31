Как будет выглядеть новый iPhone 9

В интернете появились первые изображения iPhone 9 и iPhone X Plus.

Фотографии опубликовал инсайдер Бенджамин Гескин.

2018 iPhone X Plus (6.5-inch) and iPhone (6.1-inch) Dummy Models. pic.twitter.com/QrgkT6u0vS — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 29 июля 2018 г.

Смартфоны внешне почти не отличаются от моделей предыдущего года выпуска. Имеют вырез на дисплее, тыльную стеклянную сторону и металлические рамки. Впрочем, в отличие от моделей 2017 года, новая будет иметь один большой окуляр камеры.

Apple iPhone 9 будет простой функционал. В частности, устройство оснастили функцией 3D Touch.

Автор: twitter.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему смартфоны на Android лучше iPhone

Гаджеты имеют диагональ экранов 6,5 и 6,1 дюйма. Последний - бюджетная модель с ЖК-экраном и одинарной камерой.

Модели будут иметь 2 SIM-карты. Но за это покупатель будут вынужден доплатить около $100.

Бюджетная модель будет стоить от $650 до $800. Дороже - $900 до $1 тыс. В продаже устройства появятся в конце нынешней осени.

iPhone можно зарядить за 1 сек. Ученые из Университета Аделаиды разработали для смартфона инновационную батарею. Скорость зарядки квантовых батарей напрямую зависит от количества блоков, из которых они состоят.