Изменит представление о телефоне: Samsung анонсировала новинку

В новом смартфоне Samsung дисплей можно будет сложить пополам. Фото: blog.comfy.ua

Концепцию нового сложного смартфона показала разработчикам на внутренней конференции компания Samsung.

Как будет называться смартфон пока не придумали, также неизвестно, когда его начнут выпускать и продавать, сообщает The Verge.

В новом смартфоне дисплей можно будет сложить пополам. По словам топ-менеджера компании Йонга Хью Сона, аппарат можно будет таким образом легко положить в карман.

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"Он в принципе изменит представление о том, как можно использовать телефон", - добавил он.

Смартфон будет компактным, но при этом сочетает в себе последние идеи Samsung. Никаких технических данных на представлении концепта не сообщили, поэтому неясно, что именно Samsung изменил по сравнению с прошлогодними разработками.

О новинке упомянули перед рассказом топ-менеджера о планах обновления интерфейса One UI.

Компания Samsung продемонстрировала свою новую однокристальную платформу Samsung Exynos 990 для флагманов Galaxy S11 и Galaxy Note 11. Конкурентами платформы назвали Kirin 990 и Snapdragon 865.