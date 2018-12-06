Испытывали ночью - как создавали крупнейший в мире транспортный самолет "Руслан"

Крупнейший в мире военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" впервые полетел 36 лет назад.
Сборка первого прототипа Ан-124 началась в Киевском авиационном заводе в 1979 году. Для выпуска Ан-124 были привлечены почти 100 подрядчиков, но основным партнером "антоновского" завода в Киеве стало Ташкентское авиационно-производственное объединение им. Чкалова. Там отвечали за выпуск законцовок крыла, центроплана и крупногабаритных шпангоутов фюзеляжа, которые в сборе перевозились из Ташкента в Киев на двух специально переоборудованных Ан-22.
24 октября 1982 года первый прототип был готов и его выкатили из производственного цеха с нестандартной регистрацией СССР-680125. Первые скоростные пробежки происходили в темное время суток. В ходе пробежек выяснили, что двигатели нуждаются в доработке. Через два месяца прототип отбуксировали на взлетную полосу заводского аэродрома в Киеве и выполнили серию скоростных пробежек при различных погодных условиях. Тогда же двигатели ввели на полную мощность, и Ан-124 впервые взлетел. В ходе первого полета экипаж провел серию испытаний по определению устойчивости самолета и общей управляемости.
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На первом этапе выполнили 141 полет общей продолжительностью 251 час. Тогда обнаружили проблему, которая преследовала "Руслан" в первые годы. Низкая газодинамическая устойчивость двигателей Д-18Т, особенно на взлете. Через год после полета первого прототипа совершил свой первый полет второй прототип с регистрацией СССР-680345. Затем регистрация изменилась в СССР-82002, и в мае 1985 года самолет показали советским СМИ. Через две недели он дебютировал на Западе на Парижском авиационном салоне, после чего получил код НАТО Condor.
В отчаянной попытке создать Ан-124 хорошую репутацию и опровергнуть западные мысли о возможности самолета, Олег Антонов организовал серию рекордных полетов, призванных подтвердить сертификат самолета.
Кроме первых шести образцов первой серии в Киеве должны были выпустить еще 30 самолетов второй, третьей и четвертой серий, но к переносу производства в Киеве выпустили только 17 серийных экземпляров. Один незаконченный планер оставался в Киеве в течение многих лет, но в 2002 году российская авиакомпания "Атлант-Союз" приобрела достроеный самолет. В последний момент "Атлант-Союз" отказался от сделки. Самолет приобрело Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов.
72 года назад началась история авиапредприятия "Антонов". 31 мая советская власть создала новое конструкторское бюро на Новосибирском авиационном заводе. Его возглавил Олег Антонов. Летом 1951 бюро переехало в Киев, где серийно производили самолет АН-2.
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