Испытывали ночью - как создавали крупнейший в мире транспортный самолет "Руслан"

Крупнейший в мире военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" впервые полетел 36 лет назад.

Транспортное средство было крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире. Фото: Википедия

Сборка первого прототипа Ан-124 началась в Киевском авиационном заводе в 1979 году. Для выпуска Ан-124 были привлечены почти 100 подрядчиков, но основным партнером "антоновского" завода в Киеве стало Ташкентское авиационно-производственное объединение им. Чкалова. Там отвечали за выпуск законцовок крыла, центроплана и крупногабаритных шпангоутов фюзеляжа, которые в сборе перевозились из Ташкента в Киев на двух специально переоборудованных Ан-22.

24 октября 1982 года первый прототип был готов и его выкатили из производственного цеха с нестандартной регистрацией СССР-680125. Первые скоростные пробежки происходили в темное время суток. В ходе пробежек выяснили, что двигатели нуждаются в доработке. Через два месяца прототип отбуксировали на взлетную полосу заводского аэродрома в Киеве и выполнили серию скоростных пробежек при различных погодных условиях. Тогда же двигатели ввели на полную мощность, и Ан-124 впервые взлетел. В ходе первого полета экипаж провел серию испытаний по определению устойчивости самолета и общей управляемости.

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На первом этапе выполнили 141 полет общей продолжительностью 251 час. Тогда обнаружили проблему, которая преследовала "Руслан" в первые годы. Низкая газодинамическая устойчивость двигателей Д-18Т, особенно на взлете. Через год после полета первого прототипа совершил свой первый полет второй прототип с регистрацией СССР-680345. Затем регистрация изменилась в СССР-82002, и в мае 1985 года самолет показали советским СМИ. Через две недели он дебютировал на Западе на Парижском авиационном салоне, после чего получил код НАТО Condor.

В отчаянной попытке создать Ан-124 хорошую репутацию и опровергнуть западные мысли о возможности самолета, Олег Антонов организовал серию рекордных полетов, призванных подтвердить сертификат самолета.

Кроме первых шести образцов первой серии в Киеве должны были выпустить еще 30 самолетов второй, третьей и четвертой серий, но к переносу производства в Киеве выпустили только 17 серийных экземпляров. Один незаконченный планер оставался в Киеве в течение многих лет, но в 2002 году российская авиакомпания "Атлант-Союз" приобрела достроеный самолет. В последний момент "Атлант-Союз" отказался от сделки. Самолет приобрело Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов.

Фото: ТСН

72 года назад началась история авиапредприятия "Антонов". 31 мая советская власть создала новое конструкторское бюро на Новосибирском авиационном заводе. Его возглавил Олег Антонов. Летом 1951 бюро переехало в Киев, где серийно производили самолет АН-2.