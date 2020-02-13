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Искусственный интеллект и четыре камеры - Xiaomi показала новые смартфоны

Китайская компания Xiaomi представила два новых смартфона Mi 10 и Mi10 Pro, каждый из которых имеет по 4 камеры.

Смартфоны оборудовали процессором Snapdragon 865, сообщает GSM Arena.

Xiaomi Mi 10 Pro имеет AMOLED-экран. На задней части устройства находятся четыре камеры с 20 Мп, 12Мп и 10Мп и 108 Мп. В последний установили несколько элементов искусственного интеллекта. Внутри устройства встроили батарею с мощностью в 4,5 тыс. А/ч.

Xiaomi Mi 10 Pro разработали в трех вариантах: 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутренней памяти, 12 Гб / 256 Гб и 12 Гб / 512 Гб.

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Смартфоны будут доступны в белом и синем цветах. Предварительные заказы можно будет сделать 18 февраля.

Xiaomi Mi 10 также будет иметь AMOLED-экран. На задней части устройства находятся четыре камеры с 108 Мп, 13 Мп, 2Мп и 2Мп. Внутри самого устройства встроенная батарея мощностью в 4780 А/ч.

Xiaomi Mi 10 разработан в трех вариантах: 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней памяти, 8 Гб / 256 Гб и 12 Гб / 256 Гб.

Смартфоны будут доступны в черном, зеленом и персиковом цветах.

Xiaomi временно закрывает магазины в Китае.