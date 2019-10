Іnstagram запустил новую опцию

В Іnstagram появилась опция темного режима.

"С 8 октября вы можете пользоваться Іnstagram в темном режиме в iOS 13 или Android 10", - написал глава сети Адам Моссера в Twitter.

Темный режим позволит уменьшить нагрузку на зрение пользователей соцсети и поможет экономить заряд смартфона.

В то же время, в Facebook, которая является владельцем Іnstagram, еще нет такой опции. Однако, говорят, соцсеть также ее тестирует.

Starting today, you can use Instagram in dark mode on iOS 13 or Android 10. Turn dark mode on your phone to try it out. 👀