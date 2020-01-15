Instagram тестирует приложение, которое будет скрывать обработанные фото

Новое приложение Instagram скрывает из ленты фото, обработанные специальным программам. Фото: gorodfinansov.ru

Продолжая борьбу с фейковых новостями, компания Facebook всерьез взялась за изображение, подвергшихся программной обработке.

В частности, планируют запустить новую функцию в Instagram, которая будет скрывать отфотошопленные снимки. Программа специальным сообщением предупреждать пользователей, изображение содержит "ложную информацию". По желанию пользователи смогут посмотреть и узнать, почему они было скрыто.

Тестовую функцию случайно обнаружил фотограф Тебе Харриман из Сан-Франциско, о чем и написал на своей странице в Facebook. Новая функция скрыла от фотографа изображение, на котором человек стоял в разноцветных горах.

Как заметил Харриман, пока программа работает не идеально: не отличают действительно фейковый снимки от арт-объектов цифрового искусства.

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Сейчас приложение определяет подлинность изображения, основываясь на искусственном интеллекте и отзывах пользователей. Кроме того, снимки проверяют независимые факт-чекер. Если фото считать фейковых, его спрячут в ленте, оно не будет появляться в хэштегом и в рекомендациях.

В Instagram появилось приложение для обмена сообщениями Threads. Предназначен для общения с лицами из списка наиболее близких друзей в соцсети. Мессенджер позволяет отправлять и получать текст, видео, фотографии, сообщает пресс-служба Facebook.