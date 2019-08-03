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суббота, 03 августа 2019 12:24

Instagram и WhatsApp хотят переименовать

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Instagram и WhatsApp хотят переименовать
Facebook планирует переименовать приложения. Фото: PhoneArena

Компания Facebook решила переименовать приложения Instagram и WhatsApp.

Хочет сделать это таким образом, чтобы пользователям было известно о принадлежности сервисов, сообщает The Information.

Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".

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В СМИ считают, что желание больше связать Instagram и WhatsApp с Facebook может вызвать недоверие к этим сервисам. Люди меньше хотят ассоциировать себя с Facebook после скандалов, связанных с утечкой информации.

Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook в первом полугодии 2019-го упал вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 - до $ $5,04 млрд.

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03
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