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четверг, 02 января 2020 16:22

Игра Minecraft поможет изучать математику

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Игра Minecraft поможет изучать математику
С игры Minecraft сделали учебник по математике Фото: Ferra.ru

Microsoft представил учебную программу для учителей, с помощью которой 6-13-летние школьники могут изучать базовые правила математики в Minecraft.

Разработчики уверяют, что для использования Minecraft учителю не нужно быть экспертом в игре.

Таким образом, преподаватели математики младших классов смогут в игровой форме показать, как работают правила сложения, умножения и деления. Их нужно выполнять с помощью блоков в инвентаре игрока.

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"Именно с помощью логики и вычислений в игре приобретают свой смысл и приводят к более глубокие размышления. Ученики начнут думать, как стратегически использовать математику. Это и есть самое важное - привлечение учащихся в науку с помощью игры", - сообщают в Microsoft.

Старшеклассники смогут с помощью игры изучить правила геометрии. Для этого необходимо строить фигуры, рассчитывать их площадь и объем.

Minecraft назвали второй лучшей игрой десятилетия.

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02
января

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