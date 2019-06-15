Huawei может начать использовать российскую операционную систему

Huawei може перейти на Sailfish. Фото: Sailfish

Смартфоны китайской компании Huawei могут начать использовать российскую операционную систему Sailfish.

Ходят слухи что компания уже тестирует новую ОС, сообщает НВ.

Администрация президента США Дональда Трампа приказала Google запретить Huawei использовать их операционную систему Android.

Издание GSM Arena опубликовало отчет, согласно которому Huawei может перейти на ОС Sailfish. Один из менеджеров Huawei обсуждал возможность перехода на эту операционную систему с министром цифрового развития, коммуникаций и СМИ России Константином Носковым.

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Сначала Sailfish разрабатывали для финских смартфонов Jolla. В начале 2018-го Ростелеком приобрел большинство акций компании и объявил операционную систему российской.

ОС Sailfish основана на Linux. Huawei собирается использовать в своих смартфонах одну из вариаций этой системы, которая называется Aurora.

Компания Facebook запретила предварительно устанавливать свои приложения на смартфонах производства китайской компании Huawei. Владельцы смартфонов Huawei все еще смогут устанавливать и пользоваться приложениями Facebook, WhatsApp и Instagram.