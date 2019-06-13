"Государство в смартфоне": у Зеленского назвали сроки перехода

До 2024 року в Україні планують перевести 90% всіх державних послуг в режим онлайн. Фото: из открытых источников

К 2024 году в Украине планируют перевести 90% всех государственных услуг в режиме онлайн.

Об этом советник президента Михаил Федоров заявил во время первого экспертного обсуждения концепции "Государство в смартфоне", которое состоялось 12 июня в Администрации президента.

В обсуждении приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области ИТ. По словам Федорова, перевод государственных услуг в онлайн будет способствовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.

"Наш план очень амбициозный. Например, до 2024-го мы стремимся перевести 90 процентов всех государственных услуг в режиме онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере. И уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения - полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина. Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского ИТ-бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне ", - говорит Михаил Федоров.

К обсуждению также присоединился президент.

"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Мы должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры цифровой экономики и электронного управления. Уверяю, что лично буду обращаться к тем государственным служащим, которые сопротивляются на местах ", - рассказал Владимир Зеленский.

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В ходе встречи представители Коалиции предоставили президенту свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации. Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведение порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов).

Между тем обсудили важность создания возможностей для украинских технологических стартапов. Все эти задачи будут включены в единый план действий. Президент заверил, что такие встречи будут регулярными.

На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции "Государство в смартфоне" с участием международных доноров, представителей бизнеса и других. Затем документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.

Согласно новой концепции "Государство в смартфоне", до конца 2019-го украинцам должны быть доступны более 200 приоритетных электронных услуг. По данным Госагентства по вопросам электронного правительства, сегодня украинцам доступны такие средства электронной идентификации как электронная подпись, MobileID, BankID, ID-карта, но уровень их использования очень низок из-за сложных зарегулированных процедур, отсутствие доступной информации и широкой сети предоставления этих сервисов, сообщили на unian.ua.

В Украине не менее 3 лет действуют цифровые сервисы, которыми граждане могут воспользоваться с помощью смартфонов.