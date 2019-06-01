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"Государство в смартфоне" Зеленского уже работает 3 года

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&quot;Государство в смартфоне&quot; Зеленского уже работает 3 года
О смартфонах Владимир Зеленский писал в своей программе. Фото: president.gov.ua

В Украине не менее трех лет действуют цифровые сервисы, которыми граждане могут воспользоваться с помощью смартфонов.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

"То, что сейчас называют "государством в смартфоне", мы уже создали. Благодаря Минэкономразвитию государственные закупки, малая приватизация, отчеты о технической помощи и государственные предприятия - у каждого гражданина в смартфоне. Вы можете покупать у государства, продавать государству и контролировать государство, не выходя из дома", - заявил чиновник.

По его словам, также в смартфоне уже доступны административные услуги.

"На сайте Правительственного портала можно получить 125 публичных услуг полностью онлайн. Вы можете зарегистрировать бизнес онлайн, получить многочисленные справки и выписки из реестров; подать заявление на пособие при рождении ребенка и многое другое", - сказал Кубив.

Он также призвал депутатов принять участие в создании "государства в смартфоне" в контексте поддержки законопроекта о "Е-малыша".

"Эта инициатива даст родителям возможность получить в электронном виде 10 услуг, связанных с рождением ребенка", - сказал чиновник.

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Одним из пунктов программы кандидата в президенты Владимира Зеленского была "полная открытость деятельности власти, автоматизация публичных процессов онлайн, сведение всего функционала государства до размеров смартфона".

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