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понедельник, 17 декабря 2018 18:30

Германия хочет создать оружие для перехвата новейших ракет

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Германия хочет создать оружие для перехвата новейших ракет
Германия хочет создать оружие для перехвата российских ракет "Искандер" / фото: ВТВ

США и Германия проводят закулисные переговоры о передаче доступа к засекреченной компьютерной модели, которая нужна Берлин для построения следующего поколения системы противоракетной обороны.

Об этом кратко упомянуто в новом отчете Министерства обороны ФРГ, подготовленного для парламента. В нем говорится о статусе масштабной программы по разработке вооружения, пишет Defense News.

Без уточнения названия модели ракет, в документе речь идет об очень "ограничительную позицию" правительства США в вопросе доступа к чувствительному алгоритма для немецкой программы разработки тактической системы противовоздушной обороны средней дальности (TLVS).

Вопрос состоит в "шестом уровне свободы доступа" к симулятора поведения ракеты-перехватчика, известного как MSE PAC-3. В своей наиболее сложной форме модель может точно показать, как ракета-перехватчик будет действовать в условиях вражеской атаки с заданными параметрами.

"Если у вас есть эта модель, вы будете знать точно: вот что система может, а вот чего она не может", - сказал неназванный собеседник, связанный с программой.

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Уверенность в точности каждого удара ракет-перехватчиков - ключ к успеху в мире систем ПРО, где мелкие вариации в поведении могут иметь серьезные последствия и определять, будет ли вражеская ракета сбита или ее боеголовка все же сможет достичь поверхности Земли.

Германия строит свою систему TLVS, опираясь на Систему противовоздушной обороны средней дальности (MEADS) от компании Lockheed Martin. В свое время ее рассматривали в качестве замены для ракет Patriot, которые производит компания Raytheon.

В Берлин доступ ко всем разработок, связанных с компонентами MEDS. Но за действующего доступа система MSE не может дать Берлину прогноз эффективности ракет. Потому что, согласно ей, пуски должны осуществляться только с установок Patriot, а не MEDS. Поэтому Германия просит у США помощи.

Прошлым летом министры обороны обеих стран обсудили возможность передачи немецким разработчикам хотя бы какой-то части нужных им данных. Глава немецкого Минобороны Урсула фон дер Ляен пояснила, что программа TLVS - это один из шагов, который доказывает готовность Германии вносить больший вклад в оборону Европы, чего от нее требует администрация Дональда Трампа. Главе Пентагона Джиму Маттис этот аргумент показался убедительным.

Словацкие журналисты обнародовали фото автоколонны с боевыми машинами БМП-1 на прицепах с украинскими номерами. Трейлеры с броней последовала Словакией из Чехии в Украину.

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17
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