Facebook закрыл страницу украинских троллей

Изъятые аккаунты связаны с украинским PR-агентством Pragmatico. Фото: kor.ill.in.ua

Существование аккаунтов и групп, которые распространяли в Украине недостоверную информацию приостановила социальная сеть Facebook.

Пришлось удалить 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп, в который было около 4,2 млн фолловеров, пишет Liga.Tech.

Страницы и группы руководствовались с фейковых аккаунтов, а имена постоянно менялись.

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По словам главы политики по кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера, идентифицировали большую кампанию благодаря поведенческому анализу подозреваемых, а не содержания контента.

В ходе расследования установили, что изъятые аккаунты связаны с украинским PR-агентством Pragmatico.

"Я думаю, что они расположены в Киеве. Но этот факт я бы дважды проверил", - уточнил Глейхер.

По данным Глейхера, на рекламу в Facebook и Instagram потратили примерно 1,6 млн долларов.

Например, один из самых дорогих сообщений на выборах разместили в фан-группе "Я за Тимошенко - Фан Клуб". Он назывался "Если ты за победу Украины - жми лайк". Он принес миллион показов и мог обойтись, по оценкам Facebook, в 10 тыс - 50 тыс долларов. Другие посты политиков, как правило, стоили в десятки раз меньше.

Глейхер подозревает, что организаторы кампании направляли людей за пределы Facebook на сайты, которые позиционировались как новостные. Примечательно, что в примерах удаленных страниц оказались аккаунты изданий Znaj.ua, Politeka, Hyser. Теперь они не работают.

Он добавляет, что PR-компания не работала на какого-то конкретного политика или бизнес. По словам менеджера, фирма работала с различными клиентами с целью заработать деньги. И раскручивала такие темы как спорт, знаменитости, шоу-биз, политика и экономика.

Подобные фирмы Facebook обличал в Израиле и Филиппинах. Глейхер подчеркивает, что украинская кампания не имеет связи с внешним миром и не является частью информационной войны со стороны России.

На День Независимости Украины социальная сеть Facebook заблокировала крупнейший паблик об украинском языке "Mova".