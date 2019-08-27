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вторник, 27 августа 2019 05:48

Facebook заблокировал украинское патриотическое общество

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Facebook заблокировал украинское патриотическое общество
Facebook заблокировал украиноязычное сообщество. Фото: ТСН

На День Независимости Украины социальная сеть Facebook заблокировала крупнейший паблик об украинском языке "Mova".

"Паблик "Mova" заблокирован! 520000 подписчиков - одна из крупнейших проукраинских патриотичных страниц во всем украинском сегменте Facebook заблокирована!", - сообщил активист Алексей Кляшторный.

Активист просит всех неравнодушных обжаловать такие действия в службе поддержки Facebook.

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Ранее сообщалось, что украинские пользователи соцсетей получают предложения от жителей России продать свои аккаунты за большие суммы.

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