Жители РФ скупают аккаунты украинцев

В российский сообществах все чаще выставляют объявления о покупке акаунтов украинских пользователей. Фото: etcetera.media

Украинские пользователи соцсетей получают предложения от жителей России продать свои аккаунты за большие суммы.

О схеме оккупантов на информационном поле рассказал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан.

"Куплю украинский страницу Facebook или Instagram. Чем старше регистрация, тем дороже. Рассмотрим все варианты (дорого)". Очень распространены объявления в некоторых сообществах российских соцсетей. А потом вы удивляетесь комментариям, разделением и разжиганием вражды между Украинской", - написал он.

В комментариях под постом люди подтвердили, что сталкивались с таким постами.

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"Постоянно присылают подобную х-нь в группы. Блокируем, удаляю. Но есть паблик, в которых позволяют это делать. И хуже того, есть люди, которые продаются", - написал пользователь Максим Костенко.

Ранее в сети опубликовали список со ссылкой на около 300 тыс. российских и украинских аккаунтов, которые якобы принадлежат подконтрольной РФ структуре, которая осуществляет информационные атаки на территории Украины и мира.